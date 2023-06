Hohe Kredit- und niedrige Sparzinsen verärgern Sparer

Die heimischen Banken sind am Donnerstag zu Monatsbeginn gut besucht. Die Stimmung unter den Sparern ist aber angesichts der noch immer sehr niedrigen Zinsen resignativ. Ein Hauptgrund für die niedrigen Sparzinsen ist das Verhalten der Sparer. Viele sparen unverdrossen weiter, obwohl sie kaum Zinsen bekommen. In den Banken ist daher sehr viel Liquidität, so der Fachbegriff, sie schwimmen sozusagen im Geld der Sparer und das wiederum bremst den Wettbewerb.

ORF

Die Banken haben überhaupt keinen Anreiz, sich mit höheren Zinsen um zusätzliche Sparer zu bemühen. „Erstens muss man davon ausgehen, dass derzeit in der Branche im Sektor sehr viel Liquidität vorhanden ist und dadurch der Wettbewerb speziell im Spareinlagen-Bereich sehr überschaubar ist. Wenn diese Liquidität verbraucht wird, wird auch zweifelsfrei – davon gehen wir aus – das Zinsniveau auch deutlich steigen“, sagt der Spartenobmann in der Wirtschaftskammer, Alexander Kubin.

Verzögerungen bei Reaktion auf Zinserhöhungen der EZB

Ein weitere Grund, warum die Zinserhöhung der EZB nicht sofort auf die Sparzinsen durchschlagen: Die Banken müssen das Geld der Sparer selbst veranlagen, und sie tun das über langfristig gebundene Termineinlagen. Das führt zu zeitlichen Verzögerungen bei der Reaktion auf die Zinserhöhungen der EZB.

Manche Banken bieten aber deutlich höhere Zinsen als der Durchschnitt. Einen Überblick gibt der Bankenrechner der Arbeiterkammer. Es empfiehlt sich allerdings, genau hinzuschauen und Lockangebote zu erkennen: Manche Anbieter garantieren die höheren Zinsen nur für ein paar Monate. Ein kleiner Trost für die Sparer, ist dass die Fachleute mit zwei weiteren Zinserhöhungen Mitte Juni und im September rechnen, um jeweils 0,25 Prozent. Irgendwann wird das auch auf den Sparkonten zu sehen sein.