Thalia übernimmt Traditionsbuchhandlung

Die Übergabe erfolgt am 20. Juli, eine Neueröffnung ist für Herbst 2023 geplant. Thalia kündigte an, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzubeschäftigen. Es ist die erste Thalia-Buchhandlung im Burgenland.

Ihm sei der Schritt, die Buchhandlung nach so vielen Jahrzehnten zu verkaufen, nicht leichtgefallen, so der 50-jährige Lattner. Obwohl man wirtschaftlich sehr erfolgreich gewesen sei, hätten die letzten zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie, sehr viel Kraft gekostet. Gepaart mit den hohen technischen und digitalen Anforderungen unserer Zeit, sei er froh, das Zepter an „einen professionellen Partner wie Thalia“ übergeben zu können.