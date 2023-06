„Aug in Aug“ mit Stelzenläufer und Co.

Stelzenläufer zum Greifen nahe und doch bekommen sie von den neugierigen Blicken der Vogelbeobachter nichts mit: Denn die Birdwatcher sitzen hinter verdunkelten Scheiben in einer versenkten Kabine. Eine wesentliche Voraussetzung für das „Foto Hide“ war die Renaturierung der ehemaligen Pimetzlacke. Diese war schon seit den 1960er-Jahren verschwunden, doch ist jetzt mit überschüssigem Thermalwasser der St. Martuns Therme wieder befüllt worden. Dieses Wasser komme nie mit dem Gast in Berührung und sei rein im Wärmetauschersystem und dürfe ausgetragen werden, erklärte die Biologin Elke Schmelzer.

Fotostrecke mit 11 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF/Inge Maria Limbach ORF/Inge Maria Limbach ORF ORF/Inge Maria Limbach ORF ORF

Versteckte Birdwatcher

Das Beobachtungsversteck wurde bei dieser neuen alten Lacke angelegt. Besucherinnen und Besucher dürfen sich dem „Foto Hide“ nur leise und in dunkler Kleidung hinter Schilfmatten verborgen nähern. Dafür können sie dann sozusagen erste Reihe fußfrei inmitten der Vogelwelt sitzen.

ORF

Zwei günstige Zufälle

Das Renaturierungsprojekt der Salzlacke wird von der Universität Wien wissenschaftlich begleitet. Man nutze in Frauenkirchen zwei günstige Zufälle, so Schmelzer. Auf der einen Seite gebe es überschüssiges Thermalwasser, das die perfekte chemische Zusammensetzung mit sich bringe, auf der anderen Seite gebe es eine Stelle, wo schon einmal eine Lacke gewesen sei. Diese sei zwar schon vor langer Zeit verschwunden gewesen, doch man merke doch an einzelnen wieder zutage kommenden Pflanzen, dass der Boden „schon ein bisschen ein Gedächtnis“ habe, so Schmelzer. Auch viele Vögel nehmen den neuen Lebensraum bereits gerne an.