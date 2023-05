SC Unterpullendorf: Aufstieg nach 57 Jahren

57 Jahre mussten die Fans des SC Unterpullendorf auf den ersten Meistertitel warten. Umso größer war die Freude nach dem letzten Heimspiel der Saison. Obmann Christopher Juranich bekam nach Abpfiff eine Bierdusche verpasst, Spieler Laszlo Legoza sprach, davon, dass die Mannschaft „Geschichte geschrieben“ habe.

Die Hoffnung nie aufgegeben

Das letzte Heimspiel war ein richtiges Schützenfest. Unterpullendorf besiegte Tschurndorf mit 8:0. Dass die Saison so laufen würde, damit hat in Unterpullendorf kaum jemand gerechnet. Ein besonderer Genuss war diese Saison für die älteren Sportplatz-Besucher, die in den vergangenen Jahrzehnten so etwas noch nie miterleben haben dürfen.

„Wir waren dreimal Vizemeister. Aber damals ist nur einer aufgestiegen. Das war zu wenig. Für den Meistertitel hat es damals nicht gereicht. Aber wir haben immer gehofft, dass wir das einmal schaffen. Und jetzt ist es soweit – nach 57 Jahren“, freute sich Vereins-Gründungsmitglied Franz Fazekas.

„Der Kader ist stark, die Kameradschaft super“

Das Erfolgsrezept scheint einfach: die Hälfte der Spieler kommt aus dem Ort, man mische ein paar Legionäre dazu, die zum Klub passen, und schon ist eine Meistermannschaft geformt, meinte zumindest auch Trainer Viktor Hanak. „Der Kader ist sehr stark und die Kameradschaft ist super“, so Hanak. Jetzt geht es erstmals weiter, nächste Saison spielt Unterpullendorf in der ersten Klasse Mitte. Für einen kleinen Klub eine Herausforderung, sportlich und organisatorisch. Der Sportplatz wird jedenfalls wohl wieder gut gefüllt sein, wenn Unterpullendorf im Herbst dann in der ersten Klasse für Furore sorgen möchte.