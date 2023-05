Tennis-Staatsmeisterschaften wieder in Oberpullendorf

Ein Monat ist es noch, dann ist der Sand auf der Oberpullendorfer Tennisanlage wieder der Boden für die Staatsmeisterschaften. Um insgesamt 54.000 Euro wird es bei den Damen und Herren heuer gehen – das ist neuer Preisgeld-Rekord. Das Turnier in Oberpullendorf habe sich in den letzten Jahren auch sonst laufend weiterentwickelt, sagt ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer.

Melzer lobt Organisation in Oberpullendorf

„Es gibt viele Challenger Turniere, die nicht dieses Organisations-Niveau haben. Deswegen gibt es auch dieses Spielerfeld. Es würden sonst die österreichischen Spieler nicht hierher kommen und sich hier diese Woche ‚gönnen‘. Gepaart mit dem Preisgeld nehmen sie einfach die Möglichkeit an, hier Matches zu spielen, sich zu messen und dann Staatsmeister zu werden“, so Melzer.

Top-Besetzung

Viele der besten Spieler aus Österreich werden also dabei sein – allen voran Sebastian Ofner und Julia Grabher, die bei den French Open um den Einzug in die dritte Runde kämpfen. Zeitlich überschneiden sich die Staatsmeisterschaften mit der ersten Wimbledon-Woche. Voraussetzung für ihre Teilnahme wäre also, dass sie es beim Grand Slam-Turnier in London nicht so weit schaffen. Natürlich mit dabei sein, werden auch einige Burgenländerinnen und Burgenländer. Und auch im Rollstuhltennis werden dieses Jahr wieder die Staatsmeisterinnen und Staatsmeister ermittelt – auch für sie gibt es heuer erstmals Preisgeld.