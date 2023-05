Chronik

Wohnstatistik zeigt deutliche Preissteigerungen

Die Statistik Austria hat die Wohnstatistik in Österreich für 2022 veröffentlicht. Dabei wird deutlich: Preissteigerungen für Wohnimmobilien, also Häuser und Wohnungen, gab es in den vergangenen Jahren auch im Burgenland – und zwar deutliche.