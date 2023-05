Positives Saisonende für Fußball-Legionäre

Das breiteste Grinsen dürfte wohl Christopher Trimmel gehören. Der Mannersdorfer fixierte mit Union Berlin am letzten Spieltag Platz vier in der deutschen Bundesliga. Damit geht der Traum von der Champions League in der kommenden Saison in Erfüllung. „Vor vier Jahren haben wir den Aufstieg gefeiert. Inwzischen haben wir Conference League, Europa League und jetzt die Champions League gespiet. Wenn man das in seinem Fußball-Lebenslauf stehen hat, ist das immer etwas Besonderes“, so Trimmel.

Haring international vertreten

International vertreten sein wird auch Peter Haring. Der Schottland-Legionär erreichte mit seinem Klub Heart of Midlothian Platz vier in der Liga und schafft es damit in die UEFA Conference League-Quali. Seinen Vertrag in Schottland verlängert Haring um ein weiteres Jahr bis 2024.

Kuster bleibt in der Schweiz

Der im Herbst noch vereinslose Markus Kuster aus Pama wandte im Frühjahr mit dem FC Winterthur den Abstieg aus der höchsten Schweizer Spielklasse ab. Der Verbleib in der Schweiz ist nun fix, wie Kuster am Mittwoch bekanntgab. Der Tormann wird weitere zwei Jahre beim Erstligisten FC Winterthur bleiben.

ORF

Der Eisenstädter David Nemeth verpasste beim deutschen Zweitligisten St. Pauli die gesamte Rückrunde mit einer Schambeinentzündung. Philipp Hosiner wird mit seinen Kickers Offenbach Siebter in der deutschen Regionalliga Südwest. Keine Sommerpause gibt es für Verteidiger Mario Pavelic. Der Neusiedler liegt in Litauens höchster Spielklasse mit Rekordmeister Zalgiris Vilnius nach 15 Spielen auf Platz 3.