Neue Geschäftsführung für NEOS Burgenland

Neuherz sei eine „erfahrene Kommunikationsallrounderin“ und bringe das nötige Knowhow für diese Position mit, so Landessprecher Christoph Schneider.

Gelernte Buchhändlerin

Neuherz ist gelernte Buchhändlerin und absolvierte im zweiten Bildungsweg das Masterstudium „Internationales Marketing“ in Graz. Sie verfügt über viele Jahre Berufserfahrung im Kommunikationsbereich, davon fast zehn Jahre in Selbstständigkeit.

Als neue Landesgeschäftsführerin möchte Neuherz den Aufbau von NEOS im Burgenland vorantreiben: „NEOS hat im Burgenland bereits gute Arbeit geleistet und in einigen Gemeinden Fuß fassen können. Jetzt steht der Aufbau in weiteren Gemeinden und Bezirken an erster Stelle. Die Burgenländerinnen und Burgenländer sollen wissen, dass wir NEOS ganz nah an der Bevölkerung sind, und ihre Anliegen, Sorgen und Wünsche verstehen.“

Ziel: Einzug in den Landtag

NEOS Burgenland sei bereit für gemeinsame Projekte über Parteigrenzen hinweg und werde nicht lockerlassen, wenn es darum geht, Missstände aufzuzeigen, betont Neuherz. Die neue Landesgeschäftsführerin hat auch ein klares Ziel – und zwar den Einzug von NEOS in den burgenländischen Landtag.

„Bis zu den nächsten Landtagswahlen 2025 werden wir sicher noch viele Höhen und Tiefen erleben. Aber ich bin mir sicher, dass wir es schaffen werden“, so Neuherz. Bei der Landtagswahl 2020 sind NEOS an der Vier-Prozent-Hürde mit 1,7 Prozent gescheitert.