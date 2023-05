Ski-Damen: Ungewöhnliches Trainingslager

Eigentlich gilt das Burgenland nicht das gewohnte Umfeld von Österreichs besten Skifahrerinnen. Trotzdem fühlen sie sich in Bad Tatzmannsdorf wohl. „Der Steiermark sind wir sehr nah. Ich bin fast in der Nähe hier daheim. Ich bin es gewohnt, dass es im Winter zuhause keinen Schnee gibt“, so Cornelia Hütter. „Ich komme gerade direkt von den Bergen. Aber für das Training, das wir hier vorhaben, ist die Landschaft hier ideal“, ergänzt Nina Ortlieb.

Tagesprogramm: Kraft- und Ausdauertraining

Die Speed-Asse sind natürlich nicht im Burgenland um an ihrer Skitechnik zu feilen. Im Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf wird vor allem an Kraft und Ausdauer gearbeitet. Und da zeigt sich, dass auch die Hügellandschaft ziemlich fordernd sein kann. „Die kleinen Berge – unter Anführungszeichen – können beim Radfahren auch entsprechend weh tun. Man darf das nicht unterschätzen. Natürlich ist die Gegend für uns ungewohnt, wenn keine Berge da sind. Aber es ist für das Training optimal“, so Mirjam Pucher.

Auch der Damen-Cheftrainer Roland Assinger ist mit den Bedingungen höchst zufrieden: „Das Burgenland ist super, vor allem, um in konditioneller Hinsicht durchzustarten. Man glaubt immer, das Burgenland ist flach. Aber gestern sind wir schon knapp 80 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren und da waren schon 600 Höhenmeter dabei. Diese giftigen Anstiege sind vorhanden. Den Trainingsstart hier im Burgenland zu machen, ist genial“, so Assinger. Bis Ende der Woche sind die Ski Austria Damen noch im Südburgenland. Erstmals auf Schnee soll es dann im August gehen, beim Trainingslager in Zermatt in der Schweiz.