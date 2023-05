Jahrhundertwein „Centum“ abgefüllt

Die besten Rotweine der Weingüter Scheiblhofer, Prieler, Gesellmann und Kopfensteiner bilden in dieser Cuvee die Vielfalt des Burgenlandes ab – mehr dazu in Vier Winzer kreieren Jahrhundertwein.

Der Wein trägt den Namen C – wie Centum bzw. Hundert und ist eine Referenz an das Jubiläumsjahr 2021, in dem die Weine gelesen wurden. Die Idee kam von „Weintourismus Burgenland“-Obmann Herbert Oschep. Insgesamt 7.000 Flaschen werden mit dem Jahrhundertwein abgefüllt. Die Auslieferung startet am 11.November zu Martini.