Trüber Frühling: Durchschnittlich 11,1 Grad im Burgenland

Die Geosphere Austria – ehemals bekannt als ZAMG – bilanziert das Wetter von März bis Mai als den trübsten Frühling seit dem Jahr 1991. Der Grund dafür: Viel Regen und wenig Sonne. Die Zahl der Sonnenstunden lag um 25 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Niederschlagsmenge hingegen war um 25 Prozent höher als im Durchschnitt. Insgesamt hat es heuer im Frühling so viel geregnet wie seit dem Frühling im Jahr 2006 nicht mehr.

Die Zahlen aus dem Burgenland: Laut Geosphere Austria hatte es im Frühling eine durchschnittliche Temperatur von 11,1 Grad sowie 530 Sonnenstunden, gemessen auf der Wetterstation Eisenstadt. Außerdem verzeichnet die Geosphere in ihrer Statistik 240 Millimeter Niederschlag im heurigen Frühling. Zum Vergleich: Der Mittelwert in den Jahren 1961 bis 1990 liegt bei 148 Millimeter.

Neusiedler See: Wasserstand auf Vorjahresniveau

Ersichtlich wird das etwa am Neusiedler See: Dort ist der Wasserstand zuletzt wieder gestiegen und lag am Dienstag bei 115,19 Meter über Adria. Positiv ist, dass damit der Wert aus dem Vorjahr wieder erreicht wurde – negativ hingegen, dass dieser aber der bislang niedrigste Wert in der Messgeschichte des Neusiedler Sees war.