Sexueller Missbrauch: U-Haft gegen Verdächtige verlängert

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt bestätigte, dass die U-Haft bis zum 24. Juli verlängert wurde. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, weitere Vernehmungen seien vorgesehen, hieß am Dienstag gegenüber dem ORF Burgenland. Die beiden befinden sich bereits seit Dezember in der Justizanstalt Eisenstadt in U-Haft, publik wurde der Fall Anfang Apirl – mehr dazu in U-Haft: Tochter sexuell missbraucht