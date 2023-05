Parndorf holte den Cupsieg

Pandorf jubelte vor eigenem Publikum über den Titel, obwohl zunächst eigentlich alles für den Gegner sprach. Die Favoriten aus Neusiedl am See gingen früh in Führung. Dann wachten die Parndorfer aber auf, übernahmen die Kontrolle und drehten die Partie mit zwei Standard-Toren noch vor der Pause – Halbzeitstand 2:1 für die Hausherren.

Neusiedls Antwort kam in der 47. Minute. Da erzielte Matus Paukner aus kurzer Distanz den Ausgleich. Doch dann der nächste Nackenschlag für Neusiedl: Verteidiger Andre Eric Tatzer wollte klären, knallte den Ball aber mit voller Wucht ins eigene Tor – 3:2 für Parndorf. Davon erholten sich die Neusiedler nicht mehr und mussten in der Schlussphase zwei weitere Gegentreffer hinnehmen – Endstand 5:2.

Verdienter Sieger

„Wir haben heute von der ersten Minute alles gegeben, gekämpft und haben uns auch wirklich belohnt dafür, dass wir eine harte Saison gespielt haben. Und am Ende des Tages bin ich auch der Meinung, dass wir die Partie verdient gewonnen haben“, so Parndorf-Kapitän David Dornhackl.

Dem konnte auch Neusiedls Routinier Patrick Kienzl nur beipflichten: „Wir haben heute über 90 Minuten nicht ins Spiel reingefunden. Wir haben ganz, ganz schlecht gespielt, ganz schlecht verteidigt von vorne weg, überhaupt keinen Druck erzeugen können und Parndorf hat das super ausgespielt und verdient gewonnen.“

BFV-Cupfinale Am Montag ist in Parndorf eine Titelentscheidung gefallen – und zwar jene im burgenländischen Fußball Cup. Das Duell um den Titel lautete zum ersten Mal in der Cup-Geschichte: Parndorf gegen Neusiedl.

Für Neusiedl ist die Saison damit zu Ende. Trotz Platz 12 in Regionalliga Ost ist noch nicht klar, ob der Klassenerhalt gelingt. Dafür die dürfte die Admira am Wochenende nicht aus der 2. Liga absteigen. Parndorf hat in der Burgenlandliga noch zwei Partien vor sich. Der zweite Platz ist aber schon fixiert.