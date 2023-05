Fit4Future: Online-Lernhilfe für den Sommer

„Fit4Future – Online“ findet heuer in der Zeit von 7. bis 18. August statt. Zwei Wochen lang haben Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen und der Allgemeinbildenden höheren Schulen in der Sekundarstufe dabei die Möglichkeit ihr Wissen in Deutsch, Englisch und Mathematik zu vertiefen. Dafür wird die Online-Lerninfrastruktur im Burgenland genutzt.

Studierenden der PPH Burgenland als Betreuer

Jeden Tag werden auf einer Lernplattform neue Aufgabenpakete für einzelnen Fächer freigeschaltet. Betreut werden die Teilnehmenden von Studierenden der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland. Täglich haben die Jugendlichen zwischen 9.00 und 12.00 Uhr im virtuellen Raum die Möglichkeit ihre Fragen zu stellen. Die Kosten dafür werden vom Land übernommen.

Das Angebot richte sich nicht nur an lernschwächere Schülerinnen und Schüler sondern an alle – zudem stärke man so digitale Kompetenzen, so Bildungslandesrätin Daniela Winkler von der SPÖ. Das Angebot ist kostenlos. Anmelden kann man sich noch bis 14. Juli online.