Politik

SPÖ-Parteivorsitz: Woche der Entscheidung

SPÖ-Showdown diese Woche in der Bundespartei-Vorsitzfrage: Am Samstag fallen die Würfel beim Sonderparteitag in Linz. 609 Delegierte entscheiden darüber wer in der SPÖ künftig den Ton angeben wird: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler.