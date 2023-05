Ricardo Bauer: Das Motocross-Talent aus Antau

Ricardo Bauer Heimstrecke ist die Motocross-Strecke auf den Hügeln nahe der Mülledeponie in Großhöflein. Sein Traum ist es, vom Motocross-Fahren leben zu können. Das Ausmaß, in dem er seinen Sport betreibt, hat mit einem Hobby schon jetzt nur mehr wenig zu tun. Für Equipment, Reisen, den eigenen Transporter und Trainer Philipp Ringhofer geben seine Eltern jährlich zehntausende Euros aus. Mit ihm arbeitet der Zwölfjährige wann immer es geht an seiner Entwicklung als Rennfahrer.

ORF

„Wenn er mehr Zeit hat und weniger zum Lernen hat, sind wir mehr unterwegs und da geht sich dann auch mehr körperliches Training aus. Wenn am Wochenende kein Rennen ist, sind schon vier, fünf Tage dabei, wo wir zu zweit unterwegs sind und trainieren, sei es jetzt körperlich oder sei es auch am Motorrad“, so Trainer Ringhofer.

Durchbruch mit Europameistertitel

Ein Aufwand, der Früchte trägt. Im Jahr 2022 erlebte Ricardo seinen vorläufigen Durchbruch in der Motocross-Welt. In der Klasse 65 Kubikzentimeter wird er Vize-Weltmeister und Europameister. Das entgeht auch den großen Namen im Geschäft nicht. Die vier eigenen Bikes sind zugepflastert mit Aufklebern der Sponsoren. „Wenn man so erfolgreich ist, mit so einem frühen Alter, wird die Industrie aufmerksam. Das motiviert Ricardo halt auch, wenn er neue Helme oder neue Bekleidung oder neuen Reifen bekommt. Das ist eine super Motivation für ihn“, so Trainer Ringhofer.

ORF

Eine Motivationsquelle sind auch die Emotionen, geweckt durch die Erinnerungen an die Europameisterschaft in Tschechien. Es war Ricardos erster großer internationaler Triumph. „Der Europameisterschaftstitel war glaub ich der schönste Tag in meinem Leben. Das war wirklich richtig toll“, so Bauer. „Das war eigentlich, wie wenn ich es selber gewonnen hätte. Es war ein schöner Augenblick auch für mich. Es war so schön, zum miterleben. Er hat das eigentlich nachher erst realisiert, was auf ihn alles zukommen wird“, so Ringhofer.

ORF

Zukunft im Werksteam

Auf ihn zu kommt neben den Sponsoren immer mehr Aufmerksamkeit auch außerhalb der Szene. Vieles deutet darauf hin, dass sich Ricardo bald in ganz anderen Kreisen bewegen könnte. „Die Wege werden sich auch irgendwann trennen, wenn er in ein Werksteam reinkommt. Die haben meistens auch Betreuer und alles dabei. Aber ich probiere ihn möglichst lange zu begleiten und so gut es geht zu unterstützen, so dass er seine Ziele erfüllen kann“, so Trainer Ringhofer.