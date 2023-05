BFV-Cupfinale: Parndorf und Neusiedl wollen Titel

Die Neusiedler haben turbulente Tage hinter ihnen. Der Sieg am Wochenende zum Abschluss der Saison in der Regionalliga Ost bringt zwar den 12. Platz in der Liga, der Klassenerhalt aber trotz Saisonende noch immer nicht fixiert. Die Neusiedler hoffen, dass die Admira in Liga zwei am kommenden Wochenende nicht absteigt – mehr dazu in RLO: Neusiedl muss um Ligaverbleib zittern. Diese Turbulenzen muss man am Montag aber ausblenden, der Fokus liege nun laut Kapitän Patrick Kienzl auf dem Cupfinale.

„Wir fahren nach Parndorf, um den Cuptitel zu holen. Es ist ein schwerer Weg, man spielt immer gegen unterklassige Gegner und hat defacto immer Auswärtsspiele. Wenn man im Finale ist, will man das natürlich gewinnen. Wir spielen voll auf Sieg“, so Kienzl. Heimvorteil hat am Montag aber Landesligist SC/ESV Parndorf. Und es ist übrigens das erste Duell der beiden in einem BFV-Cup-Finale. Beide Klubs haben den Titel bislang dreimal geholt. Parndorf zuletzt in der Saison 2015/16, Neusiedl das letzte Mal im Jahr 2017. Anpfiff zwischen Parndorf und Neusiedl ist um 16.30 Uhr.