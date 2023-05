Rotwein Opening lockt Gäste in die Region

Das Pfingstwochenende stand in Horitschon ganz im Zeichen der offenen Kellertüren. Insgesamt 14 Weinbaubetriebe luden zur Besichtigung ihrer Weingüter und natürlich zur Weinverkostung. Die Veranstaltung wurde bereits am Freitag am Kirchenplatz eröffnet.

Rotwein Opening in Horitschon ORF-Burgenland-Reporterin Kristina Buconcij war am Samstag „Dabei“

Samstag und Sonntag konnte man dann die Weingüter besuchen und die Weine probieren. Das lockte sowohl Gäste aus der Region, als auch aus anderen Bundesländern ins Mittelburgenland.

(Sendungshinweis: „Burgenland heute“, 28.5.2023)