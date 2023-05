Forfel: Publikum wird jünger

Laut den Veranstaltern hat die Anzahl der kleinsten Besucherinnen und Besucher unter drei Jahren im Vorjahr massiv zugenommen. Das zeigt sich auch im Durchschnittsalter des Publikums. Vor einigen Jahren lag man hier bei einem Durchschnitt von rund sechs Jahren. 2022 lag der Schnitt bei 5,2 Jahren. Darauf reagiert man auch seitens der Veranstalter mit entsprechenden Veränderungen im Programm. Neu ist heuer zum Beispiel das Figurentheater „Asperls Wörterspiel“ oder das Mitmachtheater „Der Traumflieger“ im Burgkeller.

500.000 Besucherinnen und Besucher seit 1996

Seit dem Beginn im Jahr 1996 wurden rund 500.000 Besucherinnen und Besucher bei Burg Forchtenstein Fantastisch verzeichnet. Der Publikumsschwerpunkt liegt nach wie vor in Ostösterreich, vor allem auf Gästen aus dem Burgenland. Start für die heurige Ausgabe von Burg Forchtenstein Fantastisch ist am 8. Juli. Das Festival findet an den Wochenenden bis 30. Juli statt.