Chronik

Neckenmarkt: 40 Jahre nach tödlichem Blitzschlag

Vor 40 Jahren hat ein Wanderausflug in einer Tragödie geendet: Bei einem Wandertag des Neckenmarkter ARBÖ schlug ein Blitz in eine Eiche ein. Acht Menschen wurden vom Blitzschlag getötet, neun Wanderer wurden verletzt. Bis heute wird der Opfer am Unglückstag gedacht.