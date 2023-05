Theresianum gewinnt Mädchenliga-Finale

Das entscheidende Tor erzielte Elena Hosiner. Sie traf nach einer schönen Aktion zum 1:0 für die Eisenstädterinnen und schoss das Theresianum damit zum Titel. „Es war sehr emotional und es hat sich jeder gefreut“, so Angelina Ugrinovich vom Theresianum Eisenstadt.

Stellenwert wird immer größer

Für die Schülerinnen des Gymnasiums Mattersburg ist es ein enttäuschendes Ende eines guten Turniers. Es ist nicht die erste knappe Niederlage gegen den Rivalen aus Eisenstadt. „Es ist enorm bitter, aber ich glaube dadurch wird man stärker“, so Katharina Grafl vom BRG Mattersburg. 24 Schulen nahmen heuer an der Mädchenliga teil. Langsam wächst auch der Stellenwert gegenüber der Schülerliga der Burschen.

„Wir trainieren mit 22 Mädchen, acht bis zehn Mal im Semester. Die Stimmung in der Schule ist überragend“, so Betreuer Matthias Müller vom Theresianum Eisenstadt. Der Mädchenfußball werde von Jahr zu Jahr immer besser. Der Tag sei eine tolle Werbung für den Mädchenfußball im Burgenland gewesen, so Betreuer Florian Strümpf vom BRG Mattersburg. Der dritte Platz geht an das Gymnasium Oberpullendorf. Die Schülerinnen vom Theresianum Eisenstadt vertreten das Burgenland beim Bundesfinale Ende Juni in Kärnten.