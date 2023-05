Militärhundezentrum: Vier neue Welpen getauft

Die vier Militärwelpen Merlin, Max, Mick und Mounty haben seit Donnerstag Patinnen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Fernsehmoderatorin Barbara Karlich, Volksanwältin Gaby Schwarz (ÖVP) und die Präsidentin des burgenländischen Roten Kreuzes, Friederike Pirringer übernahmen bei der Militärhundetaufe in Kaisersteinbruch, eine Hunde-Patenschaft.

Größte Rottweiler-Zucht Europas in Kaisersteinbruch

Bei der Taufe am Donnerstag hatten die Welpen jeweils noch rund zwei Kilogramm. In ein paar Jahren sind sie wichtige Einsatzhunde und haben rund 45 Kilogramm. Die Hunde werden unter anderem in Kaisersteinbruch gezüchtet und ausgebildet. Dort befindet sich auch die größte Rottweiler-Zucht Europas. Die Rotweiler seien beim Bundesheer reine Schutzhunde und würden etwa zur Bewachung von Munitionslagern eingesetzt werden, erklärte Hundeführerin Sabine Bachmayer.

Fotostrecke mit 10 Bildern ORF ORF ORF/Ganster ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Auch Schäfer und Labradore gehören zu den derzeit 172 Militärhunden. Auffallend in Kaisersteinbruch ist der hohe Frauenanteil von 40 Prozent bei den Hundeführern. Man habe im Bundesheer noch viel zu tun, weil die Frauenquote bundesweit nicht so hoch sei wie beim Militärhundezentrum in Kaisersteinbruch. Generell steige die Quote jedoch, so Tanner. Viele Frauen seien bei den Auswahltestungen, was den Umgang mit den Tieren betreffe, im vorderen Bereich, so Otto Koppitsch, Kommandant des Militärhundezentrums Kaisersteinbruch.