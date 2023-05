BRG Oberschützen ist Schülerliga-Meister

Beim Finale der Schülerliga am Mittwochvormittag in Neusiedl am See herrschte eine Stimmung wie in der Bundesliga. Die Partie begann gleich mit einem Traumtor. Matteo Graf brachte das Theresianum nach nicht einmal einer Minute in Führung. In dieser Tonart ging es zwar nicht weiter. Beide Teams kamen aber zu guten Chancen und schenkten sich nichts.

Es war ein Duell auf Augenhöhe, das Oberschützen nach der Pause drehen konnte. Nino Horvath traf zum Ausgleich und kurz vor Schluss ging ein Freistoß von Felix Kerschbaumer über Umwege ins Tor.

Jubel beim BRG Oberschützen

Die Freude über den Landesmeistertitel in der Schülerliga war beim BRG Oberschützen jedenfalls groß, während die Verlierer verständlicherweise die Köpfe hängen ließen.

Seit 1976 Fixpunkt im Lehrplan

Die Schülerliga ist eine echte Institution im Lehrplan. Bereits seit 1976 wird jährlich die beste Schülermannschaft des Landes ermittelt. „Das Besondere an der Schülerliga ist, dass es sie schon seit über 40 Jahren gibt. Für die Kinder ist es eine große Faszination und die Lehrer und auch Vereine fördern es extrem. Dadurch wird es immer mehr und nicht weniger“, so der Landesreferent der Schülerliga, Christoph Kienzl.

Am Mittwoch findet in Oberpullendorf das Schülerliga-Landesfinale der Mädchen statt.