19. Kul(t)inarium offiziell eröffnet

Drei Tage lang findet die Veranstaltung Am Hof in Wien statt. Veranstalter Joe Furtner ist überzeugt, dass auch das mittlerweile 19. Burgenland-Kul(t)inarium ein Erfolg wird: „Wir präsentieren das gesamte Burgenland, wir haben Teilnehmer von Jennersdorf bis Pamhagen dabei. Das ist schon eine Tradition, alle fragen, wann denn das Burgenland Kultinarium wieder stattfindet. Es sind natürlich sehr viele Wiener da, aber auch alle Burgenländer, die in Wien arbeiten.“

Potentielle Gäste ansprechen

Mit einem Info-Stand vertreten ist heuer auch der Burgenland-Tourismus. Wienerinnen und Wiener sind eine wichtige Zielgruppe. Das Burgenland-Kultinarium sei sicherlich ideal um die Werbetrommel zu rühren, sagt Mitveranstalter Klaus Glavanics: „Ich weiß das aus eigener Erfahrung und ich spreche mit vielen Gästen, die sich hier Informationen holen und dann ins Burgenland kommen.“

Auch das Rahmenprogramm soll Lust auf das Burgenland machen. Am Mittwoch etwa steht die „Original Sautanz-Musi“ auf der Bühne, am Donnerstag ist unter anderem eine Lesung des Hianzenvereins zu erleben.