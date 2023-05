Nach SPÖ-Ergebnis: Landtagsparteien kritisch

Für die stärkste Oppositionspartei im Burgenland, die ÖVP, steht schon jetzt fest, dass das Land zu kurz kommen werde, so. ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz. „Tatsache ist, dass der Landeshauptmann mit seinen Gedanken und mit seinen Karrierepläne in Wien sein wird und wir viele Probleme im Burgenland haben, die jetzt gelöst gehören, wo die Menschen jetzt Antworten erwarten. Und unser Landeshauptmann wird seine Funktion mit Teilzeit ausüben“, so Sagartz. Die großen Verliererinnen und Verlierer seien die Burgenländerinnen und Burgenländer, so Sagartz.

Ähnlich kommentiert auch FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig die Lage. „Die SPÖ Burgenland orientiert sich in vielen, vielen Aussendungen oder auch Entschließungsanträgen im burgenländischen Landtag jetzt schon ausschließlich an der Bundespolitik, was ja eigentlich nicht ihre Aufgabe ist. Ich glaube, dass die Interessen der Menschen im Land dadurch unter die Räder kommen – das ist die logische Folge daraus.“

Petrik für Astrid Eisenkopf als LH-Nachfolgerin

Sollte Doskozil Bundesparteivorsitzender werden, sollte es zu einer raschen Amtsübergabe im Burgenland kommen, erhofft sich Grünen-Landessprecherin, Regina Petrik. „Daher finde ich es wichtig, dass wir sehr zügig klare Verhältnisse schaffen. Wir haben ja auch die naheliegende Lösung, Astrid Eisenkopf ist eine sehr kompetente Landeshauptmann-Stellvertreterin und ich denke mir, wir sollten jetzt bald im Landtag die erste Landeshauptfrau von Burgenland wählen.“

Ob, wann und vor allem an wen eine Übergabe erfolgt, wird sich aber erst entscheiden, wenn feststeht, ob Doskozil SPÖ-Bundesparteivorsitzender wird, oder nicht.