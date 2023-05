Doskozil pocht auf Führungsanspruch

Auch der Zweitplatzierte der Mitgliederbefragung, Andreas Babler, erklärte Parteivorsitzender werden zu wollen. Die aktuelle Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner hatte bereits in Dienstagfrüh ihren Rückzug von der Parteispitze angekündigt. Sie erreichte bei der Befragung den dritten Platz. Sie werde beim kommenden Parteitag am 3. Juni nicht mehr kandidieren – mehr dzau in Rendi-Wagner kündigt Rückzug an.

Das Ergebnis der Mitgliederbefragung fiel äußerst knapp aus. Doskozil erhielt 33,68 Prozent der Stimmen, Traiskirchens Bürgermeister Babler 31,51. Auf Rendi-Wagner entfielen 31,35 Prozent – mehr dazu in Nach SPÖ-Mitgliederbefragung: Doskozil stellt Führungsanspruch

APA/Eva Manhart

Auch am Dienstag kurz vor dem Treffen der SPÖ-Gremien in Wien erhob Doskozil erneut den Führungsanspruch. Es sei an der Zeit, „persönliche Befindlichkeiten hintanzustellen“, sagte er. „Ich halte nichts davon, Entscheidungen zu negieren – auf der einen Seite, auf der anderen Seite, diese Situation zu prolongieren“ – mehr dazu in Doskozil bekräftigt Führungsanspruch.

Konkurrenz wird Doskozil allerdings von Babler erhalten. „Ja, ich will Vorsitzender werden“, sagte dieser im Vorfeld der Sitzungen mehr dazu in Babler reichte Kandidatur bereits ein

Parteivorstand am Mittwoch

Die SPÖ Burgenland trifft sich am Mittwochvormittag im Eisenstädter Landhaus zu einem Landesparteivorstand. Landesparteichef Doskozil wird den Vorstand dabei über die jüngsten Ereignisse informieren. Um Personelles soll es dabei dem Vernehmen nach noch nicht gehen. Doskozil hatte ja angekündigt, sein Amt als Landeshauptmann vor dem Intensivwahlkampf abzugeben. Der Vorstand tritt um 10.00 Uhr im SPÖ-Landtagsklub zusammen. Ein Pressestatement werde es danach nicht geben, hieß es.

Wer folgt Doskozil als Landeshauptmann?

Zu Doskozil Nachfolge im Burgenland sagte am Dienstag etwa Landesrat Heinrich Dorner: „Es gilt noch jetzt heute beispielsweise den Parteivorstand abzuwarten. Es gilt aus meiner Sicht seriöserweise auch, den Bundesparteitag abzuwarten. Und diese Frage werden wir dann mit Sicherheit im Anschluss intern sehr gut, intensiv und auch konstruktiv diskutieren.“

Auf die Frage, ob er Ambitionen habe, Landeshauptmann zu werden, sagt Dorner: „Diese Frage stellen wir uns intern und nicht jetzt über die Medien. Ich arbeite sehr, sehr gerne für das Land. Da gilt es sehr viel zu überlegen. Da gilt es ja, viele Gespräche zu führen.“