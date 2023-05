Wirtschaft

Burgenland-Shop in Parndorf eröffnet

Im Designer Outlet Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) ist am Montag der neue Shop des Burgenland Tourismus „my burgenland“ offiziell eröffnet worden. Mehr als 150 burgenländische Produzentinnen und Produzenten präsentieren in dem Shop ihre Erzeugnisse.