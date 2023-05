Quer durch den Neusiedler See

Die Seedurchquerung findet heuer schon zum 32. Mal statt. Auf der traditionellen Strecke zwischen Illmitz und Mörbisch sind 3,1 Kilometer zurückzulegen.

Doppelte Seedurchquerung

Für die starken Open-Water-Schwimmer aus insgesamt zehn Nationen ist aber die doppelte Seedurchquerung besonders interessant – sie zählt zu den International Open Water Majors, einer Bewerbsserie im Langstrecken-Schwimmen in Deutschland, der Slowakei, Ungarn und Österreich. Nach der Absage des Bewerbs am Stubenbergsee vergangenen Donnerstag ist die doppelte Seedurchquerung der Auftakt der Serie in diesem Jahr. Start und Ziel befinden sich in Mörbisch.

Bessere Bedingungen im See

Die Bedingungen im See seien diesmal besser als bei der letzten Auflage vergangenen September, so Veranstalter Andreas Sachs. Das betrifft vor allem den Wasserstand, der höher ist als zuletzt. Neben den Langstreckenbewerben gibt es auch Breitensportbewerbe und ein Nachwuchs-Event zum Junior Open Water Cup über 1,5 Kilometer.