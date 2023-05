SPÖ-Mitgliederbefragung: Spannung vor dem Ergebnis

Die Kisten mit den Stimmzetteln der SPÖ-Mitglieder sind am Montagvormittag im Renner-Institut in Wien eingetroffen. 148.000 waren stimmberechtigt. Laut SPÖ ist die Auswertung der Befragung bereits automatisiert erfolgt, dennoch kenne noch niemand das Ergebnis. Erst wenn die Überprüfung der Stimmen durch die Wahlkommission abgeschlossen sei, werde die Kommission Einsicht in das Ergebnis nehmen. Danach wird das Resultat verlautbart, heißt es – mehr dazu in Wahlkommission prüft Ergebnisse (news.ORF.at)

Ergebnis gegen 17.00 Uhr

Auf die Frage, was vom heutigen Tag zu erwarten sei, antwortete SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch: "Ein Ergebnis einer Mitgliederbefragung, die in dieser Größenordnung noch nie in Österreich stattgefunden hat, wo auch die SPÖ Neuland betreten hat. Und ich bin genauso gespannt wie sie, wie das Ergebnis sein wird.

Um 17.00 Uhr sollten die Stimmen ausgewertet sein. Dann wird feststehen, ob die SPÖ-Mitglieder weiterhin Pamela Wagner oder Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder den Traiskirchen Bürgermeister Andreas Babler an der Spitze ihrer Partei sehen wollen.

Landeshauptmann Doskozil war heute Montagvormittag bei der Eröffnung des Burgenland-Shops in Parndorf. Dort sagte er nur „Wir erwarten das Ergebnis mit Spannung.“ Im Laufe des Tages nimmt er noch Termine in Eisenstadt wahr. Wo und wann Doskozil dann auf das Auszählung Ergebnis reagieren wird, ist noch offen. Andreas Babler gibt in Wien eine Party. Amtsinhaberin Pamela Wagner sagt, sie nehme heute Termine wahr.