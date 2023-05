Mehr als 3.000 Besucher bei „Klangfrühling“

Das Festival „Klangfrühling“ bot heuer 15 Veranstaltungen, an zehn verschiedenen Spielorten, in den fünf Ortsteilen von Stadtschlaining. Eine Woche lang stand der „Klangfrühling“ in der Gemeinde heuer unter dem Motto „Friede & Liebe – Peace & Love“. Insgesamt 138 Künstlerinnen und Künstler standen in dieser Woche auf den verschiedenen Bühnen.

Mehr als 3.000 Besucherinnen und Besucher

Mit neun Uraufführungen habe man heuer ein wichtiges Statement für zeitgenössische Kunst gesetzt, so Intendant Gerhard Krammer. Mehr als 3.100 Besucherinnen und Besucher sind zu den Veranstaltungen gekommen – das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr, mit der sich die Veranstalter zufrieden zeigen.

Das Programm geht heuer noch weiter: Ende Juli steht in Stadtschlaining das Festival „Blues and more“ an. Anfang November gibt es dann mit dem Klangherbst wieder die „Tage der jüdischen Kultur und Musik“. Auch das Datum für den kommenden Klangfrühling steht bereits fest – das Festival wird von 4. bis 12. Mai 2024 stattfinden.