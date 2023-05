„Die große Burgenland Tour“: Tag sechs

Am bereits vorletzten Tag führt die Route durch den Bezirk Güssing. Treffpunkt zur Wanderung ist um 8.30 Uhr beim Badesee Rauchwart. Die Wanderer werden bereits von einem Ziehharmonikaspieler und der Volksschulkinder der Volksschule St. Michael empfangen.

Die Wanderung führt uns nun an idyllischen Teichen und der Strem entlang bis zum nicht minder idyllischen Dorfanger in Bocksdorf. Vor der Kirche wird gemeinsam mit den Kindergartenkindern und der Linedance-Gruppe Bocksdorf auf der Wiese bei Schmalzbrot gepicknickt, um sich für die nächsten acht Kilometer zu stärken. Diese sollten in Begleitung der Ziehharmonika und im schattigen Wald auch nicht allzu schwerfallen. Zu Mittag machen die Wanderer Halt beim Gasthaus Krammer in Gamischdorf, wo heimische Spezialitäten wie Bohnensterz, Bohnensuppe und Wild serviert werden.

