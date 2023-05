Dirnbeck holte in der Kategorie „Young Reporters“ den zweiten Platz und ließ Hunderte weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinter sich. Der 25-Jährige aus Rotenturm (Bezirk Oberwart) arbeitet sowohl im Landesstudio Burgenland als auch in der Sportredaktion im ORF-Zentrum in Wien.

Philip Dirnbecks Bericht über die nationalen Special Olympics Für diesen Beitrag wurde der junge Reporter ausgezeichnet.