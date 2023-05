Oberwart fixiert Meistertitel

Oberwart tat sich schwer, den letzten Schritt Richtung Meistertitel zu machen. St. Margarethen führte zur Pause 1:0, Oberwart drehte die Partie aber durch zwei Elfmetertore von Thomas Herrklotz. Der Kapitän traf kurz nach der Pause und dann in der Nachspielzeit zum erlösenden 2:1.

ORF

Das Team von Trainer Patrick Tölly blieb damit auch im zwölften Spiel im Jahr 2023 ohne Punkteverlust. „Einfach überragend, was da passiert in der Mannschaft – das kann man nicht kommentieren, das braucht man nicht kommentieren, das sieht man am Platz“, so der Trainer.

Herbstmeister Parndorf blieb damit trotz des 3:1-Sieges auswärts gegen Schattendorf nur Platz zwei. Bad Sauerbrunn schlug Andau 3:2. Am Samstag folgen die restlichen Spiele der 27. Runde.

Kampf um Klassenerhalt in Regionalliga

In der Regionalliga Ost hat Neusiedl am See die Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt leicht verbessert. Neusiedl erreichte beim Wiener Sportklub ein 1:1. Bei einem Sieg in der letzten Runde gegen den bereits feststehenden Absteiger Wiener Neustadt bleibt Neusiedl fix in der Liga. Morgen trifft Siegendorf auf Leobendorf. Es ist das direkte Duell zweier Teams, die noch um den Klassenerhalt kämpfen.