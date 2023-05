Ungarn lässt verurteilte Schlepper frei

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) habe den Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit beauftragt, sofort Kontakt zu den ungarischen Behörden aufzunehmen und "allfällige Gegenmaßnahmen vorzubereiten“, hieß es Freitagmittag aus dem Innenministerium – mehr dazu in news.ORF.at .

SPÖ-Burgenland kritisiert Karner

Kritik am Innenminister kam am Freitag von der SPÖ-Burgenland. Dass Ungarn inhaftierte Schlepper freilasse sei bekannt, der Innenminister habe zu viel Zeit verstreichen lassen, sagt SPÖ-Burgenland-Geschäftsführer Roland Fürst. Österreich sei trotz guter Arbeit der Polizei „ein Hotspot für Schlepper“, so Fürst.