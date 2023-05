Land fixierte Preisdeckel für Bauland

Die Höchstwerte dürfen nicht überschritten werden, günstiger zu verkaufen ist aber weiterhin möglich. Die Maximalpreise wurden auf Basis eines Gutachtens eines externen Sachverständigen festgelegt, der jede Gemeinde einzeln bewertet hatte. Zudem wurde mit Daten der Statistik Austria gearbeitet. Zur Berechnung wurde der Wert einer Grünfläche mit Umwidmungspotenzial – also angrenzend an Bauland – herangezogen, die durchschnittlichen Aufschließungskosten wurden dazugerechnet.

Preis im Norden höher als im Süden

Der leistbare Kaufpreis für Baulandgrundstücke beläuft sich im Landessüden auf rund 50 Euro je Quadratmeter und 60 Euro im Mittelburgenland. Teurer wird es im Norden, wo sich die maximalen Quadratmeterpreise um rund 100 Euro bewegen. In Eisenstadt beträgt der Wert 128,61 Euro, in Neusiedl am See 131,63 Euro und in Bad Sauerbrunn 138,57 Euro.