AK möchte mit „Serious Game“ das Thema Finanzen vermitteln

83 Prozent der jungen Erwachsenen in Österreich fühlen sich laut Arbeiterkammer in Geldfragen nicht sattelfest. Ein von von der Arbeiterkammer Burgenland gefördertes Smartphone-Spiel soll jetzt dazu beitragen, dass sich das ändert. In dem Spiel werden die Akteure in bestimmte Lebenssituationen versetzt und dort mit wichtigen finanziellen Entscheidungen konfrontiert. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen auf den Themen Inflation, Auskommen mit dem Einkommen und Arbeitnehmerrechten.

Entwickelt wurde das Spiel vom Sozialunternehmen „ThreeCoins“. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes „Serious Game“, es soll einen Lerneffekt haben, aber gleichzeitig auch Spaß machen. Finanziert wird es mit 90.000 Euro aus dem Digitalisierungsfonds der Arbeiterkammer. Ab Herbst wird das Spiel als App zum Download zur Verfügung stehen – und zwar laut Arbeiterkammer in erster Linie burgenländischen Schülerinnen und Schülern, aber auch allen interessierten Arbeitnehmern.