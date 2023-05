Dreikampf gegen den Abstieg

Am Dienstagnachmittag gab die Bundesliga bekannt, dass das rund 300 Einwohner-Dorf Stripfing (Niederösterreich) doch von der Regionalliga Ost in die Zweite Liga aufsteigen darf. Das wurde durch den Burgenländer Wolfgang Rebernig, Vizepräsident des BFV, ermöglicht. Er bewirkte mit seiner Anwaltskanzlei den Aufstieg der Stripfinger in dritter Instanz.

ORF

Stripfing durfte ursprünglich aufgrund der infrastrukturellen Gegebenheiten nicht aufsteigen. Bis zum Bau eines eigenen Stadions darf der Verein jetzt aber auf den Platz des Floridsdorfer AC nach Wien ausweichen – mehr dazu in SV Stripfing darf doch noch aufsteigen.

Denkbar enger Abstiegskampf

Dass der SV Stripfing von der Regionalliga Ost nun doch in die Zweite Liga aufsteigen darf, könnte positive Folgen für die burgenländischen Klubs haben. Aus der Regionalliga dürften so nämlich nur drei und nicht vier Mannschaften absteigen.

Die Situation ist derzeit wie folgt: Bruck an der Leitha, das seinen Spielbetrieb eingestellt hat, und Wiener Neustadt sind bereits fix aus der Regionalliga abgestiegen. Davor ist das Rennen gegen den Abstieg aber ein denkbar enges. Draßburg liegt als Drittvorletzter auf einem direkten Abstiegsplatz, Punktgleich mit Siegendorf und nur einen Zähler hinter Neusiedl.

Als wäre der burgenländische Dreikampf nicht spannend genug, mischen sich auch noch die niederösterreichischen Klubs Leobendorf und Scheiblingkirchen-Warth mit ein. Alle fünf Mannschaften werden nur durch drei Punkt getrennt.

Stripfing-Aufstieg als möglicher Rettungsanker

Der beschlossene Aufstieg von Stripfing kann dennoch ein Segen für diese fünf Teams sein. Denn so müsste nur einer von ihnen den Gang in die Landesliga antreten und nicht zwei. Alles aber auch unter der Voraussetzung, wie viele Mannschaften von der Zweiten Liga in die Regionalliga Ost absteigen. Aktuell wäre es nur eine Mannschaft, die Young Violets.

Zwei Runden noch zu absolvieren

Wer und wie viele Teams am Ende wirklich aus der Regionalliga Ost absteigen, wird am letzten Spieltag in zwei Wochen entschieden. Bis dahin will man bei den burgenländischen Klubs zuversichtlich bleiben. Zwei Runden sind noch zu absolvieren, den Auftakt macht Draßburg bereits heute um 16.00 Uhr gegen Wiener Neustadt.

Das Restprogramm sieht wie folgt aus:

29. Runde:

Wiener Neustadt – Draßburg

Siegendorf – Leobendorf

– Leobendorf Wiener Sport-Club – Neusiedl am See

30. Runde