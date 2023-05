Start für „Die große Burgenland Tour“

Das bekannte Motto „Sieben Tage, sieben Bezirke“ gab es zuletzt im Jahr 2019. Danach kam die Pandemie und „Die große Burgenland Tour“ musste wie viele andere Veranstaltungen eine Pause einlegen. Am Donnerstag endet die Durststrecke und die 2023er Tour startet mit ihrer ersten Etappe – mehr dazu unter Comeback für „Die große Burgenland Tour“.

Treffpunkt an Tag 1 ab 9.30 Uhr der Schlosspark Kittsee (Bezirk Neusiedl am See). Insgesamt umfasst die erste Etappe 17 Kilometer. Die ersten Meter der „Großen Burgenland Tour“ führen durch in Richtung slowakischer Grenze. Die nächsten Kilometer sind dann geprägt von der Sicht auf die Burg der slowakischen Hauptstadt. Entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs geht es schließlich weiter, ein Stück davon sogar in der Slowakei, ehe die Wanderer nach knapp einem Kilometer wieder burgenländischen Boden betreten und dann durch einen Marillenbaumhain gehen.

Nach knapp neun Kilometern wartet bereits die Mittagsstation, das frisch renovierte Joseph Joachim-Haus. Es ist das Geburtshaus des im 19. Jahrhundert sehr bekannten Geigers Joseph Joachim. Der weitere Weg bringt keine nennenswerten Steigungen, entlang von Feldern und Marillenbäumen geht es dann an einem Badeteich vorbei zurück Richtung Ziel. Sämtliche Routen der heurigen Tour finden Sie unter: Alle Routen der „großen Burgenland Tour“ im Überblick.

Alle Infos im Live-Ticker

Alle, die es heuer nicht schaffen mitzuwandern, können die Tour heuer in gewohnter Weise durch die umfassende Berichterstattung des ORF Burgenland in Radio, Fernsehen und Internet verfolgen. Es gibt zahlreiche Radio- und Fernseheinstiege, Reportagen und auch einen Live-Ticker auf burgenland.ORF.at.