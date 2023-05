FMB-Verkauf: ÖVP und FPÖ fordern Aufklärung

ÖVP und FPÖ haben den Bundesrechnunghof vor zwei Jahren mit der Prüfung des Verkaufs der Landesreinigungsfirma FMB beauftragt – mehr dazu in RH: Land verkaufte Reinigungsfirma zu billig. Beide Parteien sehen sich jetzt in ihrer Kritik bestätigt. Der Verkauf erfolgte konzeptlos, sagte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram am Mittwoch und er forderte nun Aufklärung.

Ulram kündigt Dringliche Anfragen an

Die Forderung richtet sich an den Vorsitzenden der Landesholding, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und den Vorsitzenden der Landesimmobiliengesellschaft, Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). „Tatsache ist, dass beide politisch Verantwortlichen hier bis dato keine Aufklärung gemacht haben. Was können wir nun auf Landtagsebene tun? Wir werden in einem ersten Schritt zu diesem desaströsen Bericht des Rechnungshofes zwei Dringliche Anfragen machen“, so Ulram.

Petschnig: „Mindestlohn hätte FMB ruiniert“

FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig glaubt den Grund zu kennen warum die landeseigene FMB seiner Ansicht nach „verschleudert“ worden sei. „Das, was diese Gesellschaft ruiniert haben würde – sie wurde ja vorher bekanntlich verkauft – war nichts anderes als der Mindestlohn“, so Petschnig. Ulram forderte, dass bis zur Klärung des Verkaufsvorganges Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) den Vorsitz der Landesholding und Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) den Vorsitz der Landesimmobiliengesellschaft übernehmen sollen.

Hergovich: „Neuerlicher Skandalisierungsversuch“

SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich sprach in einer Reaktion auf den gemeinsamen Auftritt von Ulram und Petschnig von einem „neuerlichen Skandalisierungsversuch“. Der Verkaufsprozess der FMB sei transparent und allen Standards entsprechend abgelaufen, so Hergovich. "Das belegt allein schon die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft dazu nicht einmal Ermittlungen aufgenommen hat“, so der Klubobmann.