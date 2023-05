Klimawandel: Wie schmeckt der Wein von morgen?

Rebsorten, wie etwa Cabernet Franc, sind echte Krisengewinner – sie profitieren von den steigenden Temperaturen. Andere Sorten wiederum kommen mit den sich verändernden klimatischen Bedingungen weniger gut zurecht. So verlieren beispielsweise manche Weißweine ihre Säurestabilität, erklärte der Weinbauberater der burgenländischen Landwirtschaftskammer, Daniel Pachinger. „Das heißt, durch lange Hitzeperioden im Weingarten baut sich die Säure zu stark ab, und das schmeckt man dann im Wein ein bisschen. Der Wein wirkt vielleicht fader, der Welschriesling ist nicht mehr so fruchtig und knackig in der Säure“, so Pachinger.

„Sehr viel Potential für Weinbau“

Winzerin Susanne Riepl aus Gols hat kürzlich erst Cabernet Franc frisch ausgesetzt. „Bei uns haben sich Sorten etabliert, die früher nur in südlicheren Gebieten wie Spanien oder Italien gewachsen sind und da gibt es natürlich sehr viel Potential für den Weinbau“. Noch, so meint Susanne Riepl, könne der burgenländische Weinbau von den höheren Temperaturen profitieren. Aktuell sei man noch Profiteur des Klimawandels, speziell im Nordburgenland könne man noch alles produzieren, die Zukunft werde aber herausfordernd, so Riepl. Denn, was die Weinbauernschaft am allermeisten sorgt, das sind die häufiger werdenden Wetterextreme, wie Starkregen, Hagel oder Dürre.

Zechmeister: Einige Herausforderungen für Winzer

Auch Christian Zechmeister, Geschäftsführer der Wein Burgenland sieht das Burgenland derzeit – genau wie Susanne Riepl – als Profiteur des Klimawandels: „Weil wir Rebsorten haben, die etwas später reif sind. Und hier haben wir auch durch die Erwärmung natürlich eine perfekte physiologische Reifung. Da profitieren wir und das in allen Bereichen des Burgenlandes. Auch richtig ist natürlich, dass die Extreme zunehmen und das spüren auch wir im Burgenland“, meinte Zechmeister Mittwochabend im „Burgenland heute“-Studiogespräch.

Durch die wärmer werdenden Sommer führen dazu, dass die Säure speziell in der Endphase abnehme, wodurch Weine schaler werden. Die Produktion von Zucker nehme hingegen zu, was zu höheren Alkoholgradationen führe. Hier gelte es diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, so Zechmeister. „Hier kann man Maßnahmen im Weingarten treffen, etwa mit einer neuen Laubarbeit, langfristig einer Wahl einer Lage, aber auch Unterlagen und Sortenwahl – das ist bei uns in der Branche momentan ein sehr aktiv diskutiertes Thema“, so Zechmeister.

Dass der im Burgenland sehr beliebte Zweigelt durch den Klimawandel ein ernsthaftes Problem bekomme, glaubt Zechmeister nicht. „Ich sehe um den Zweigelt noch keine Problematik. Das sehe ich eher noch bei sehr frühreifen Rebsorten, wie zum Beispiel bei einem Bouvier oder Müller Thurgau“, so Zechmeister. Die Zukunft sehe er in Rebsorten mit einer stabilen Säure, die etwas später reifen werden.