Chronik

Unfall mit Fahrerflucht: Mädchen verletzt

In Piringsdorf (Bezirk Oberpullendorf) ist ein 13-jähriges Mädchen am Dienstag in der Früh auf einem Zebrastreifen angefahren worden. Das Mädchen wurde verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Lenker bzw. der Lenkerin.