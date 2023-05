Comeback für „Die große Burgenland Tour“

Sechs Wanderwochen, 42 Routen, gut 830 zurückgelegte Kilometer und mehr als 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – das ist die beliebte ORF-Burgenland-Wanderung, die vor zehn Jahren zum ersten Mal stattfand, in nüchternen Zahlen. Dahinter stecken unvergessliche Erlebnisse und viele schöne Begegnungen.

Sechsmal von 2013 bis 2019 wanderte der ORF Burgenland bisher gemeinsam mit dem Publikum, bei der „ORF Burgenland Bezirksralley“ wurde 2017 gezeigt, was der ORF Burgenland alles anbietet. Doch im Jahr 2020 kam dann die Zwangspause wegen der CoV-Pandemie, 2021 fand sie nur virtuell statt und auch im Vorjahr blieben die Wanderschuhe im Kasten.

Moderator Michael Pimiskern führt Tour an

Umso größer ist heuer die Freude auf die Rückkehr der „Großen Burgenland Tour“. Auch heuer wieder führt „Guten Morgen Burgenland“-Moderator Michael Pimiskern die Tour wieder an. Im „Burgenland heute“-Interview am Dienstagabend versprach er seinen Mitwanderinnen und Mitwanderern kulturelle, historische und kulinarische Highlights. Natürlich sei auch das Burgenland selbst ein Highlight, alle sieben Bezirke seien traumhaft schön und nicht miteinander zu vergleichen, so Pimiskern. Seine bewährte Wanderausrüstung: gutes Schuhwerk, Rucksack, Regenschutz, Trinkflasche und Sonnenhut.

Pimiskern (ORF) zur „Großen Burgenland Tour“ Radio-Burgenland-Moderator Michael Pimiskern spricht unter anderem über die Highlights der Tour sowie darüber, welche Ausrüstung die Teilnehmerinnen und Teilnehmer benötigen.

Die Etappen seien heuer wesentlich kürzer als in den vergangenen Jahren, so Pimiskern. Man gehe 18 bis 19 Kilometer in fünf bis sechs Stunden. Für alle Fälle begleitet auch das Rote Kreuz wieder die Tour, um eventuelle medizinische Probleme bestmöglich zu versorgen.