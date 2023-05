Wärmepreisdeckel: Erste Million ausbezahlt

Nachdem viele Burgenländerinnen und Burgenländer ihre Heizkosten-Vorschreibung in den vergangenen Wochen erhalten haben, nehme die Antragsstellung beim burgenländischen Wärmepreisdeckel an Fahrt auf, hieß es in einer Aussendung des Landeshauptmanns vom Dienstag. Eine Antragstellung ist noch bis Jahresende möglich. Beim Land geht man davon aus, dass im Spätsommer/Herbst der Höhepunkt erreicht werden wird.

Anträge bei den Gemeinden und online

Anträge können online oder bei den Gemeinden gestellt werden. Profitieren können vom Wärmepreisdeckel Haushalte mit einem Jahreseinkommen bis höchstens 63.000 Euro. Der Deckel gilt für alle Energieanbieter und für alle Heizarten. Die maximale Förderhöhe beträgt 2.000 Euro. Zur Berechnung werden das Jahres-Netto-Haushaltseinkommen und die Wärmekosten (Heizkosten) des jeweiligen Haushalts herangezogen.