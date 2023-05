ÖH-Wahl: Knappes Rennen im Burgenland

Für die Sozialistischen Studentinnen und Studenten war es auf Bundesebene ein historischer Wahlsieg. Der VSStÖ kam auf 26,5 Prozent der Stimmen und gewann ein 15. Mandat in der 55-köpfigen Bundesvertretung. Zweitstärkste Kraft wurde die ÖVP-nahe Aktionsgemeinschaft – nahezu unverändert mit rund 21 Prozent. Die Grünen Studierenden (GRAS) – sowie die liberalen JUNOS verloren jeweils ein Mandat – mehr dazu in – Zugewinne bei der Wahlbeteiligung und für den VSStÖ.

Burgenland: VSStÖ verliert, bleibt aber Nummer eins

Dieser Trend spiegelt sich im Burgenland nicht ganz wider. Zwar ist auch hierzulande der VSStÖ die stärkste Fraktion, doch man verlor bei der Wahl zur Bundesvertretung im Vergleich sowohl zum CoV-gebeutelten Jahr 2021 als auch zum Wahljahr 2019. Das machte sich vor allem an der Fachhochschule Burgenland bemerkbar: Der VSStÖ kam als stärkste Kraft auf rund 28 Prozent – 2021 und auch 2019 waren es noch zehn Prozentpunkte mehr gewesen. Wahlgewinner an der FH Burgenland sind heuer die JUNOS – mit einem Zuwachs von rund 20 Prozentpunkten. Auch die AG büßte bei den FH-Burgenland-StudentInnen deutlich an Stimmen ein.

An der privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland konnte der VSStÖ seine Stimmen nahezu halten und kommt auf 27,3 Prozent. Auf Platz zwei folgen die Grünen und Alternativen StudentInnen, die auf 25 Prozent Stimmanteil kommen. Herbe Verluste musste an der Pädagogischen Hochschule Burgenland die AG einstecken: Nur mehr 6,8 Prozent stimmten für die Aktionsgemeinschaft.