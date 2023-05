Schienenersatzverkehr bei Mattersburger Bahn

In Wiener Neustadt starten am Mittwoch die Gleisarbeiten der Mattersburger Bahn. Der Bahnübergang an der B54 in Wiener Neustadt wird durch eine Bahnunterführung ersetzt. Der Zugverkehr zwischen Wiener Neustadt und Mattersburg wird deshalb ab 19.30 Uhr bis Montag um 3.00 Uhr eingestellt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet, die Reisezeit kann sich aber um bis zu 25 Minuten verlängern. In der Folge kommt es auch zu Fahrplanänderungen für Züge der Linien R93 und REX93 zwischen Mattersburg und Deutschkreutz.

Für besseren Verkehrsfluss und mehr Sicherheit

Das gemeinschaftliche Projekt der ÖBB mit dem Land Niederösterreich und der Stadt Wiener Neustadt soll den Verkehrsfluss verbessern und die Sicherheit erhöhen. Insgesamt würden für die Arbeiten rund 19 Millionen Euro in die Hand genommen, so Julia Krutzler von den ÖBB. Mitte August – konkret vom 11.8. 2023 ab 19.30 Uhr bis 16.8.2023 um 4.00 Uhr – werden die Arbeiten an der Brücke fertiggestellt: Dann wird es neuerlich einen Schienenersatzverkehr zwischen Wiener Neustadt und Mattersburg geben.