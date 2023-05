SOS-Kinderdorf betreut „Spielzwerge“

Die „Spielzwerge“ sind eine Spielgruppe für Kleinkinder im Alter von circa sechs Monaten bis zu drei Jahren, die jeden Montag in Begleitung von Müttern, Vätern, Omas und Opas zusammenkommt. Es ist ein kostenloses und unverbindliches Angebot der Stadt für Familien aus Eisenstadt. Ab sofort wird sich SOS-Kinderdorf im Auftrag des Magistrats Eisenstadt um die Spielzwerge kümmern. Als kleine inhaltliche Weiterentwicklung der Spielzwerge soll einmal pro Monat ein Treffen mit einem Schwerpunkt-Thema stattfinden. Dabei sollen Spiele zur Förderung wichtiger Entwicklungsbereiche der Kinder vorgestellt werden.

ORF

Steiner: Achten auf qualifizierte Mitarbeiter

Eisenstadt sei mit sieben Kindergärten und fünf Kinderkrippen Vorreiter im Bereich der Kinderbetreuung, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Man achte darauf, dass die Einrichtungen nicht nur top ausgestattet seien, sondern dass auch die Mitarbeiter oder Projektpartner bestens qualifiziert seien. Deswegen arbeite die Stadt auch auf mehreren Ebenen mit den Profis von SOS-Kinderdorf zusammen. SOS-Kinderdorf bietet mit der Mobilen Familienarbeit seit mehr als zehn Jahren professionelle Hilfe, Betreuung und Beratung im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe in Eisenstadt an.