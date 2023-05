„Wirtshaussterben“: Neue Konzepte und mehr Unterstützung

In der Gemeinde Zemendorf-Stöttera (Bezirk Mattersburg) gab es jahrelang kein Wirtshaus. Im Dezember des Vorjahres eröffnete Karin Theiler das Cafe „Oide Ordi“. Das Lokal befindet sich in einer ehemaligen Ordination und gehört der Gemeinde, die sie auch unterstützt.

Neues Gasthaus in Zagersdorf geplant

Sie habe den Umbau selbst finanziert, dafür sei sie die nächsten Jahre mietfrei im Gebäude, was eine große Unterstützung sei, so Theiler. In Zagersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat das Wirtshaus vor drei Jahren zugesperrt. Nun will die Gemeinde um rund 2,6 Millionen ein neues Gasthaus bauen. Er sei der Meinung, dass die öffentliche Hand unterstützen müsse, da es sonst in Zukunft keine Wirtshäuser mehr geben würde. Man sei bereits mit einem Pächter in Verhandlung, sagte Bürgermeister Ivan Grujic (SPÖ). Das neue Wirtshaus soll in eineinhalb Jahren eröffnet werden.

ORF

Der Besitzer des Restaurants „Murzis“ in Baumgarten (Bezirk Mattersburg), Josip Durkov machte während des Lockdowns aus der Not eine Tugend und brachte sein Lokal auf Vordermann. Er führte ein Lieferservice ein und krempelte die Speisekarte um. Er habe auf Essen auf Rädern umgestellt und versucht, seinen Betrieb damit über Wasser zu halten. Die Leute hätten das Angebot auch nach der Pandemie sehr gut angenommen. Es gebe auch sehr viele Anfragen, allerdings könne er wegen Personalmangels nicht alle annehmen, so Durkov.