Burgenländerinnen holen Staatsmeistertitel im Kunstturnen

Es ist ein historischer Erfolg, den das burgenländische Team an diesem Wochenende einfuhr. Mit den Wertungen von Alissa, Charlize und Colien Mörz sowie Helene Zotos kürte sich das Burgenland erstmals in der Geschichte zum österreichischen Mannschafts-Staatsmeister im Kunstturnen. Als Draufgabe holt Charlize Mörz im Mehrkampf am Samstag noch die Silbermedaille.

Sieben Medaillen und zwei Staatsmeistertitel

Auch bei den Geräte-Finalentscheidungen am Sonntag sorgten zwei Mörz-Schwestern für einen Medaillenregen. Am Boden wurde Charlize ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherte sich den Staatsmeistertitel vor ihrer Schwester Alissa. Weiters holte Charlize Mörz Silber am Sprung und Bronze am Balken. Alissa Mörz sicherte sich mit Silber am Stufenbarren ebenfalls eine zweite Medaille. Die Ausbeute der Mattersburger Kunstturnerinnen ist beeindruckend. In zwei Tagen holten sie in Linz in der Elite-Klasse sieben Medaillen und zwei Staatsmeistertitel.