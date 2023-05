Früher Start für Halbturner Schlosskonzerte

Die Halbturner Schlosskonzerte kehren, nach coronabedingten Open-Airs, in den Freskensaal des Schlosses Halbturn zurück. Die Neuerung, dass die Halbturner Schlosskonzerte nun im Mai beginnen und über die Monate Juni und September laufen, würde beim Publikum recht gut ankommen.

Weitere Vorstellungen im Juni und September

Es habe bis jetzt ausschließlich positive Rückmeldungen gegeben. Bisher habe noch keiner gefragt, warum die Veranstaltung nicht mehr direkt im Sommer stattfinde, so Vereinspräsidentin Philippa Königsegg-Aulendorf. Es sei eine gute Idee, weil im Sommer viele auf Reisen seien, so Konzertbesucherin Eva Nagy aus Neusiedl am See. Man müsse sich an die Umstellung und an die neuen Termine an den Donnerstagen gewöhnen, erklärte Konzertbesucher Hannes Gollowitzer aus Halbturn.

Bei den 49. Halbturner Schlosskonzerten stehen noch sieben Veranstaltungen auf dem Programm. „Die Highlights sind unter anderem „Tango Furioso“ von Erich Oskar Hütter und „Erika Pluhar liest Pluhar" im Juni soei Clemens Unterreiner mit „Gesang & Wort“ im September“, erzählte Organisationsleiterin Gabriele Schindl. Star-Bariton Clemens Unterreiner tritt am Samstag, dem 16. September auf. Alle anderen Halbturner Schlosskonzerte sind an Donnerstagen, jeweils um halb acht am Abend.