Kurt Korbatits verstorben

Dreizehn Jahre lang war Korbatits Bürgermeister der Landeshauptstadt. Darüber hinaus engagierte er sich mehr als 25 Jahre für die Politik in Eisenstadt. In seiner Amtszeit als Bürgermeister wurden u.a. das Bundesschulzentrum, die Zentralkläranlage, das Allsportzentrum mit Hallenbad, Sporthalle und Eislaufplatz sowie das Kulturzentrum errichtet. Weiters wurde die Umgestaltung der Hauptstraße in eine Fußgängerzone in die Wege geleitet.

Bürgermeister, Landtagsabgeordneter und Ehrenbürger

Korbatits wurde am 2. September 1937 in Wien geboren. Er übersiedelte als Kind mit seiner Mutter nach Eisenstadt, wo er das Bundesrealgymnasium besuchte. Nach der Matura begann er in Wien Medizin zu studieren und trat 1962 in den Dienst der burgenländischen Landesregierung. 1965 wurde der ÖVP-Politiker Mitglied des Gemeinderates.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF

Am 14. November 1977 wurde er zum Nachfolger von Bürgermeister Hans Tinhof bestellt. Im Jänner 1990 legte er die Funktion als Stadtchef zurück und wurde im Jahr darauf zum Ehrenbürger von Eisenstadt ernannt. Bei der Landtagswahl 1982 erreichte Korbatits ein Mandat im Landesparlament, das er bis 1996 ausübte. Bis Mitte September 2021 war Korbatits außerdem insgesamt 18 Jahre lang Obmann des ÖVP-Seniorenbundes. Seine Pension verbrachte Korbatits in Kleinhöflein.

Steiner: „Hat Stadt entscheidend geprägt“

„Mit Kurt Korbatits verlieren wir eine Persönlichkeit, die die Stadt mit Weitblick, Herz und Konsequenz weiterentwickelt hat. Er hat wegweisende Projekte umgesetzt, die die Stadt entscheidend geprägt haben“, teilte Bürgermeister Steiner mit. Er bezeichnete Korbatits als „großen Eisenstädter, guten Freund und einen aufrichtigen, herzlichen Menschen, auf den man sich immer verlassen konnte“. Der Begräbnistermin soll in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden.

Beitrag über Kurt Korbatits aus dem Jahr 2002

ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz, würdigte Korbatits in einer Aussendung als „engagierten und mutigen Politiker, der sich stets für die Interessen seiner Mitmenschen einsetzte“: „Sein Wirken in der Politik war geprägt von Verantwortungsbewusstsein, Entschlossenheit und Tatkraft“, so Sagartz. „Er setzte sich unermüdlich für die Anliegen der Seniorinnen und Senioren ein und hatte auch im hohen Alter stets große Freude mit seiner Tätigkeit“, sagte Seniorenbund-Landesobmann Rudolf Strommer.

Auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zeigte sich über das Ableben des früheren Eisenstädter Bürgermeisters tief betroffen: „Kurt Korbatits war ein Wegbereiter für Eisenstadt. Als Bürgermeister hat er maßgebliche Projekte auf den Weg gebracht, welche die Landeshauptstadt bis heute entscheidend prägen. Ohne sein Handeln wäre Eisenstadt nicht dort, wo es heute steht", so Doskozil.